Niang a Cagliari non ci sarà: era diffidato, è stato ammonito, per cui sarà squalificato. Quanto all’infermeria: Baselli non ha giocato perché ieri mattina si era svegliato in ritiro con la febbre, mentre De Silvestri e Rincon sono scesi in campo debilitati. Il primo per colpa di una botta rimediata nella rifinitura di sabato, il secondo per un attacco di gastroenterite. Ma adesso passiamo a cose (più) serie.



Che nello spogliatoio l’unità di gruppo, le motivazioni, il senso di responsabilità e la personalità siano doti rare è dimostrato anche da tre episodi raccontati da Tuttosport in edicola oggi. Il primo: dopo l’assist dell’1 a 1, Ljajic ha compiuto un gesto antipatico contro la panchina, come per tacitare qualcuno (Mazzarri?). Nel finale, anche Niang si è lasciato andare a un gesto poco simpatico, ma contro i tifosi. Infine, a incontro terminato, solo alcuni giocatori hanno avuto il coraggio e la dignità di andare a 'salutare' le curve: Belotti, Moretti, Ansaldi, N’Koulou, Barreca, Valdifiori, Acquah, Sirigu e Bonifazi. Tutti gli altri: di corsa negli spogliatoi.