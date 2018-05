Chiamatela cantera d'oro, oro granata. Perché il Torino si ritrova sempre più giovani interessanti fatti in casa, nelle proprie giovanili curate dall'ottimo lavoro del direttore Bava. L'intuizione Karlo Butic ha premiato il Toro e questo attaccante classe '98, preso a parametro zero dopo lo svincolo dall'Inter che ha fatto altre scelte perdendo un prospetto così interessante: croato purosangue, Butic è dotato di grande fisicità e ha totalizzato 25 gol stagionali, un'autentica macchina perfetta. In tanti lo cercano sul mercato, sarà il Torino a decidere se tenerlo nel proprio parco attaccanti o cederlo in prestito. Ma Butic promette benissimo.



Lo stesso fa Nicola Rauti, attaccante classe 2000 più giovane di due anni eppure già incisivo con i più grandi, in Primavera. Rauti ha segnato ben 8 gol, uno pesantissimo in finale di Coppa Italia contro il Milan mandato al tappeto dal talento granata: Brighton così come altri club esteri lo hanno visionato in quell'occasione e non solo, in Italia c'è già la fila. Perché Rauti ha qualità, lo ha dimostrato in campionato come al Viareggio passando dalla Coppa Italia vinta in cui ha realizzato 3 reti fondamentali. Cairo li osserva tutti, innamorato dei suoi giovani. Rauti e Butic sono in rampa di lancio...