L’affondo del Monaco è ufficiale anche in quota: i campioni di Francia sono a caccia di Andrea Belotti, candidato numero uno a sostituire il partente Kylian Mbappé, e per il Torino è pronta un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro più bonus. Al giocatore verrebbe proposto un ingaggio da 6 milioni, proposta che porta il Monaco in pole position per il centravanti: i biancorossi sono entrati di prepotenza nelle scommesse sulla squadra di Belotti a fine mese, a quota 2,88. Per il momento il Torino rimane avanti a 1,40, ma intanto l’irruzione del Monaco ha spinto indietro il Chelsea, che pure non ha abbandonato le mire sul giocatore. Per i Blues, però, l’offerta sale a 5,00.