Qualche incertezza di troppo tra i pali e un ingaggio che è decisamente fuori dalla portata del Torino. Sono destinate a separarsi le strade di Joe Hart e dei granata. Il portiere inglese, arrivato in prestito dal City la scorsa estate, molto difficilmente verrà riscattato dal Toro e i bookmaker d’oltremanica danno già le quote su dove giocherà nella prossima stagione. I Citizens hanno fissato il prezzo di vendita, circa 18 milioni di euro, una cifra che l’Everton, dicono i media inglesi, è disposto a spendere per rilevarlo. I Toffees, quindi, comandano anche nelle scommesse sul futuro di Hart e sono piazzati a 3,50, come favoriti. C’è anche il Liverpool in corsa, dicono i quotisti, i Reds son a 3,75, mentre il West Ham (altra pretendente menzionata dalla stampa britannica) pagherebbe 6 volte la scommessa. I bookmaker, però, non tralasciano la pista granata: la conferma al Toro è data a 8,00, più probabile del passaggio al Chelsea (a 9,00) o all’Arsenal (a 10,00), infine, in tabellone anche il “tradimento” di Hart, che sia in Italia o in Inghilterra, la quota è identica: si gioca a 20,00 sia il passaggio alla Juve che al Manchester United.