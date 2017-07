Quella di oggi per il Torino è un giorno cruciale: questo pomeriggio, dopo l'amichevole della squadra granata contro l'Olginatese (squadra che milita nel campionato di serie D), il presidente Cairo, che arriverà a Bormio nella sede del ritiro della squadra di Sinisa Mihajlovic, incontrerà Andrea Belotti per parlare proprio del futuro dell'attaccante.



Quello che emergerà dal meeting di questo pomeriggio deciderà il futuro del Gallo: se l'attaccante confermerà al patron granata la propria volontà di cambiare aria, allora potrà iniziare il conto alla rovescia per il passaggio di Belotti al Milan. Dopo l'arrivo di Alvaro Morata al Chelsea, in corsa per per il numero 9 granata è rimasta solo la squadra rossonera.