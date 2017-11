Di una società di calcio vengono solamente ricordati i giocatori, gli allenatori e i presidenti. Poi ci sono delle eccezioni e, per quanto riguarda il Torino, una delle eccezioni si chiama Beppe Bonetto. Lo storico dirigente granata è morto ieri all'età di 83 anni dopo un'intera vita dedicata al calcio: per 18 anni, dal 1° gennaio del 1964 al 31 dicembre del 1981 è stato il general manager della società piemontese ed ebbe, fra gli altri, il grande merito di costruire la squadra che nel 1976 conquistò lo scudetto, finora l'ultimo della storia del Torino. Fu proprio Bonetto a portare sotto la Mole campioni del calibro di Claudio Sala (il suo acquisto più costoso, fu prelevato dal Napoli per 470 milioni di lire), Ciccio Graziani, Eraldo Pecci e molti altri ancora. Senza dimenticare ovviamente Paolo Pulici, preso ancora ragazzo dal Legano, fatto crescere nella Primavera prima che diventasse il campione che ha fatto la storia del Toro. Non vanno poi dimenticati i campioni che lo scudetto lo sfiorarono soltanto come Aldo Agroppi, per citarne uno.



Ma non solo: negli anni in cui era direttore generale della società granata, il Toro vinse anche due Coppe Italia (la prima nel 1968, la seconda nel 1971), quattro campionati Primavera e sfiorò per altre due volte il tricolore (nel 1972 e nel 1977). Beppe Bonetto era il braccio destro del presidente Orfeo Pianelli, non a caso lasciò il Torino nel 1982 quando la società fu venduta a Sergio Rossi, che portò con sé in Piemonte come direttore generale Luciano Moggi, con il quale Bonetto non ebbe mai rapporti particolarmente stretti. Lasciato il club granata non lasciò il calcio e iniziò la carriera da procuratore, di fatto con la fondazione nel 1984 dell'Ifa (International Football Agency), fu uno dei precursori di queste figure oggi sempre più importanti nel mondo del pallone. Non ha mai smesso di scoprire talenti, basta citare alcuni dei suoi assistiti per rendersene conto: i campioni del Mondo Peruzzi, Zambrotta e Gilardino oltre ai vari Ferrara, Cravero, Maldini, Fuser, Ravanelli, Rizzitelli, Sebastiano Rossi e Balzaretti. Oggi l'agenzia gestita dal figlio Marcello nella sua scuderia ha, tra gli altri, il terzino del Torino Antonio Barreca.



Anche dopo aver lasciato il Torino, Beppe Bonetto ha continuato ad amare e seguire le vicissitudini della “sua” squadra, così come i tifosi hanno continuato ad amarlo. Con la sua morte se ne è andato un altro pezzo importante dell'incredibile storia della società granata.