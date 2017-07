Duvan Zapata e il Torino si avvicinano, passi avanti nella trattativa col Napoli. De Laurentiis resta fermo sulla valutazione di 20 milioni di euro (16+4 di bonus) e il 20% sulla futura rivendita, mentre il club granata non va oltre i 15+3: la novità, secondo Sky Sport, è che il Toro potrebbe inserire il diritto di recompra per in favore del Napoli per sbloccare l'affare.