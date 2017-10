Come si legge sulle pagine di Tuttosport il presidente del Torinopuò fare un grande investimento a gennaio per rafforzare l'attacco granata, anche se tutto dipenderà da quella che sarà la classifica del Torino in inverno. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di, attaccante del Valencia autore di 6 reti in questa Liga, alle spalle solo di sua maestà Messi.