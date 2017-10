Potrebbe esserci più di una novità nella lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la partita di domani contro la Fiorentina. L'allenatore del Torino, infatti, potrebbe ritrovare il terzino Cristian Ansaldi, costretto alla tribuna contro la Roma.



Qualche novità ci potrebbe poi essere nella formazione che scenderà in campo: Antonio Barreca e Afriyie Acquah, entrambi reduci da infortuni e rientrati solamente nella scorsa partita a disposizione di Mihajlovic, si candidano per una maglia da titolare. Non saranno invece ancora a disposizione del tecnico il centravanti Andrea Belotti e il difensore Lyanco.