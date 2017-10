Approfittando della pausa del campionato, per via degli impegni delle varie nazionali, Sinisa Mihajlovic sta provando le soluzioni da adottare in campionato per sopperire all'assenza per infortunio di Andrea Belotti.



Nella partitella d'allenamento contro il Casale di Ezio Rossi, il terminale offensivo scelto dall'allenatore del Torino è Lucas Boyé. Vero che Umar Sadiq non è al meglio e M'Baye Niang è impegnato con il Senegal, ma l'argentino sembra essere il favorito per la sostituzione del Gallo anche nelle prossime partite di campionato.