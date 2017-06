Si sta per chiudere la prima operazione in uscita del Torino in questa sessione di mercato: Marco Chiosa verrà ceduto a titolo definitivo al Novara. Il club azzurro ha esercitato l'opzione per il riscatto del difensore classe 1993, i granata teoricamente avrebbero la possibilità di esercitare l'opzione per il controriscatto (come avvenne lo scorso anno per Barreca) ma non lo faranno. Chiosa, infatti, non rientra più nei piani del Torino.

Dalla cessione del difensore il Torino ricaverà circa 500.000 euro.