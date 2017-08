Il Torino ha ufficializzato, in mattina, l'arrivo del difensore camerunese N'Koulou. Queste le parole del centrale che arriva dal Lione: "Sono super motivato, non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova esperienza con il Toro in un campionato bello e difficile come la serie A. Porto tutto il mio entusiasmo e la voglia di mettermi subito a disposizione dell’allenatore e dei compagni, l’obiettivo è quello di fare una bella stagione insieme a loro. Tutte le persone con cui mi sono confrontato mi hanno parlato bene del Toro, so che è una Società dalla storia importante e che è una bella squadra con tanti giovani di qualità e giocatori più esperti: di me posso dire che sono onorato di far parte di questa famiglia".