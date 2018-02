Il mercato del Torino si è chiuso senza alcun acquisto da parte del presidente Urbano Cairo e del direttore sportivo Gianluca Petrachi. I tifosi granata sono delusi e il fatto che sia stato preso per l'estate (anche se l'acquisto non è ancora stato ufficializzato) il giovane attaccante moldavo Vitalie Damascan non può certo consolarli. Ma perché il centravanti non è arrivato subito considerato che il reparto offensivo ha perso Lucas Boyé e Umar Sadiq? La risposta a questa domanda è da ricercarsi nel passaporto del calciatore.



Damascan è moldavo, quindi extracomunitario: il Torino ha già acquistato due calciatori non comunitari da squadre straniere in questa stagione (il massimo consentito dal regolamento), Lyanco e Milinkovic-Savic e non può quindi prenderne. Damascan non ha ancora ottenuto il passaporto rumeno, quindi comunitario, per questo l'affare è stato rimandato a luglio.