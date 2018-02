Contro l'Udinese, per l'ennesima volta in questa stagione, Nicolas N'Koulou si è dimostrato uno dei migliori giocatori del Torino. Non solo ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di Walter Mazzarri di passare in vantaggio, ma in difesa è stato ancora una volta monumentale ergendosi a muro invalicabile per gli attaccanti bianconeri.



N'Koulou attualmente è ancora di proprietà dell'Olympique Lione, il Torino la scorsa estate lo ha preso solamente in prestito dai francesi, Urbano Cairo ha comunque la possibilità di riscattarlo per soli 3.5 milioni di euro. Un vero e proprio affare.