Sarà il Friburgo l'ultima squadra che il Torino affronterà quest'estate prima dell'inizio ufficiale della stagione 2017/2018 che prenderà il via con il match valido per il terzo turno di Coppa Italia. L'amichevole contro la formazione tedesca, che ha chiuso l'ultimo campionato al settimo posto qualificandosi per l'Europa League, si giocherà domenica 6 agosto in Germania. In totale saranno sei, salvo ulteriori cambi di programma dell'ultimo momento, le amichevoli che il Torino giocherà durante l'estate. Di seguito il programma completo:



Domenica 16 luglio a Bormio: Torino-Casateserogoredo (Eccellenza)

Giovedì 20 luglio a Bormio: Torino-Olginatese (serie D)

Domenica 23 luglio a Bormio: Torino-Renate (Lega Pro)

Sabato 29 luglio a Guingamp: EA Guingamp-Torino (Ligue 1)

Martedì 4 agosto a Jenbach: Torino-Huddersfield (Premier League)

Domenica 6 agosto a Friburgo: Friburgo-Torino (Bundensliga)