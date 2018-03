Nonostante la delusione per la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, Simone Edera può essere contento per la prima convocazione nella nazionale Under 21. L'attaccante del Torino, dal ritiro dell'Italia, ha voluto ringraziare, oltre al ct Evani, anche il suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic che quest'anno gli ha permesso di essere protagonista in serie A. "Chi voglio ringraziare? Sinisa Mihajlovic. Gli devo molto. Ad inizio stagione pensavo di andare via in prestito, invece lui e Petrachi hanno insistito affinché partissi in ritiro e alla fine del mercato mi hanno tenuto in granata. Poi è arrivato il rinnovo di contratto. Per me quest’anno è davvero importante".



Edera ha poi speso alcune parole anche per Moreno Longo, suo ex tecnico nelle giovanili granata, e per l'attuale allenatore del Torino Walter Mazzarri. “Longo mi ha dato davvero molto, sta facendo una grande annata con il Frosinone e sono contento per lui. Lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato e che ha fatto per me. Ora Mazzarri con il quale sto iniziando un percorso. Però io devo pensare solo ad allenarmi e dare tutto. Poi quello verrà, si vedrà. A chi mi ispiro? Diciamo che ritengo Arjen Robben il migliore nel mio ruolo. Io sono Simone Edera, un esterno d’attacco che deve creare gioco, saltare l’uomo e fare assist".