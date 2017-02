Continua l'emergenza in difesa in casa Torino: Carlao, Rossettini e Castan non sono ancora guariti dai rispettivi infortuni e contro la Fiorentina l'ex Lorenzo De Silvestri potrebbe essere nuovamente adattato al ruolo di difensore centrale al fianco di Emiliano Moretti (altro giocatore con un passato in viola).

Se De Silvestri sarà dirottato dal ruolo di terzino destro a centrale, dipenderà anche dalle condizioni di Arlind Ajeti che è da poco tornato ad allenarsi con i propri compagni.