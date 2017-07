Dopo essere stato uno dei principali protagonisti dello scorso anno del Torino, Iago Falque si prepara al nuovo campionato in granata. L'attaccante spagnolo, in conferenza stampa dal ritiro di Bormio, ha parlato della nuova stagione, partendo però dalla scorsa. “E' stato un anno molto positivo, la stagione vissuta qua è stata bella. Speriamo che questo lo sarà ancora di più. Vorrei magari partecipare di più nel gioco, rispetto alla scorsa stagione, nello scorso campionato in alcune partite magari non sono riuscito a partecipare tanto sul gioco”.



Falque ha poi parlato del suo ruolo nel 4-2-3-1. “Aiutare in fase difensiva è un sacrificio che bisogna fare. Ieri abbiamo trovato una squadra molto chiusa, anche per questo mi accentravo molto, poi volevamo divertirci. Il mister a noi trequartisti ci ha dato sempre parecchia libertà. Io mi trovo bene con il 4-2-3-1, anche se rispetto al 4-3-3 questo modulo mi richiede di più sacrifici in fase difensiva. Io trequartista? E' un ruolo che posso fare, l'ho anche già fatto al Genoa. Una delle mie caratteristiche è che posso adattarmi a più ruoli, penso che questa è una cosa che mi aiuti”.



Lo spagnolo ha poi parlato degli obiettivi del Torino. “Noi dobbiamo pensare a noi, non è scontato che Juve, Roma e le milanesi arrivino davanti a noi. L'anno scorso abbiamo avuto anche un po' di sfortuna. Abbiamo le qualità per giocarcela con tutte, secondo me a fine saremo li con quelle squadre, per l'Europa bisogna fare tanti punti e lavorare tanto. Noi crediamo che possiamo finire insieme a quelle squadre, però non parlo di Europa oggi, dobbiamo pensare a partita dopo partita, ma penso che abbiamo le qualità per finire in campionato con le squadre che lottano per le coppe. Abbiamo un bell'attacco, ma abbiamo anche una bella squadra, una squadra che può far divertire i tifosi".



Poi su Belotti. “Il Gallo al momento è con noi, però non faccio un tweet come quello di Piquè per Neymar (ride, ndr). Io Belotti lo vedo tranquillo, si allena bene. La mia valutazione non è di 100 milioni di euro, per cui è difficile capire la sua situazione, lui sta gestendo però bene le voci di mercato che ci sono".



Falque ha poi parlato anche della nazionale. “La Nazionale? L'anno scorso ho fatto una buona stagione, solo Callejon ha fatto numeri come i miei, però neanche lui è stato tanto convocato in Nazionale. E' molto difficile riuscire a raggiungere questo obiettivo”.



Sul mercato. “Cambiare quindici giocatori ogni anno non è una forma per fare una buona squadra, io penso che per fare risultati bisogna tenere una struttura importante e prendere qualche giocatore dove c'è più bisogno. Chi arriverà? Non lo so, l'importante è che non arrivino esterni (ride, ndr). Io non ho l'ossessione di cambiare squadra, di giocare la Champions. Io ora sento di essere già in una squadra importante”.



Falque ha infine parlato anche della questione rigorista. “Rigorista? Quest'anno è Belotti, non ci alterneremo più come l'anno scorso. L'anno scorso c'è stato un brutto episodio a Empoli tra me e lui ma ci siamo subito chiariti. Io e Belotti abbiamo un ottimo rapporto, si diceva che non andassimo d'accordo ma questo non è assolutamente vero. Io e il Gallo abbiamo un buon rapporto e anche per questo abbiamo subito chiarito”.