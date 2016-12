In un'intervista rilasciata a Sky Sport, Iago Falque ha raccontato i suoi primi mesi al Torino. "La città è bellissima, mi trovo benissimo - ha raccontato l'attaccante spagnolo - e poi qui è successa una cosa che non mi era mai capitata da altre parti: dal primo giorno in cui sono arrivato i tifosi mi hanno accolto in maniera speciale, non ho mai sentito la stima che sento qua. Nel bene o nel male in campo lascio tutto quello che ho".

Falque ha poi parlato due propri compagni di squadra. "Con Belotti e Ljajic il rapporto è fantastico e giocare al fianco di due forti come loro è stupendo; uno fa fare gol all’altro e così via. Quando hai vicino calciatori di grande qualità, come anche Baselli o Benassi, alla fine è tutto più facile: ti mandano più semplicemente in porta”.