Tra i quattordici calciatori del Torino che sono scesi in campo ieri contro la Roma ce n'erano tre per cui la partita, più di chiunque altro, aveva un sapore particolare, quello della rivincita in una piazza in cui non sono riusciti a mostrare le proprie qualità come avrebbero avuto: Iago Falque, Adem Ljajic e Juan Manuel Iturbe.

Anche per questo motivo dai tre attaccanti esterni era lecito aspettarsi una prestazione convincente, di orgoglio: né Ljajic (impalpabile anche ieri sera come troppo spesso sta accadendo negli ultimi mesi), né Falque (che, come il compagno serbo, è uscito dal campo tra i fischi dei suoi ex tifosi), tantomento Iturbe sono invece riusciti a lasciare il segno nel match e a farsi rimpiangere, anche solo per qualche istante, dai tifosi giallorossi.