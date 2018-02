Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, parla a Tuttosport del derby perso dai granata contro la Juventus, il terzo in stagione: "Che rammarico, abbiamo perso una ottima occasione. Chissà quando ricapiterà una Juventus così piena di infortuni. Non è una questione di qualità, ma di coraggio. Per compiere imprese del genere servono valori, identità, fuoco sacro, gruppo. Invece da qualche anno sembra che una mentalità paurosa si sia impossessata della squadra. E abbiamo accumulato sconfitte dopo sconfitte. E queste cose rimangono nell'anima dello spogliatoio. Anche con Ventura, quando forse si è visto il miglior Torino degli ultimi anni, abbiamo visto alcuni derby imbarazzanti. Si perdeva 'serenamente', senza alcuna volontà di cambiare le cose. Ai miei tempi la mentalità era diversa, pur affrontando campioni come Del Piero, Trezequet, Thuram, Nedved, Davids..."