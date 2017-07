Bormio è granata, almeno per un giorno. Oltre 2.000 tifosi questa sera hanno festeggiato in piazza insieme alla squadra in occasione della presentazione ufficiale del Torino 2017/2018. Presenti tutti i calciatori tranne gli assenti giustificati, Sasa Lukic, Antonio Barreca e Marco Benassi, tutti e tre ancora in vacanza dopo essere stati impegnati nell'Europeo Under 21.

Il giocatore più acclamato è stato, ovviamente, Andrea Belotti, che ha risposto agli applausi con tanti saluti e sorrisi. Applausi e cori anche per Emiliano Moretti, Cristian Molinaro e Adem Ljajic, oltre che Sinisa Mihajlovic. Proprio il tecnico granata ha parlato dal palco: "Vorrei ringraziare i tifosi che sono accrosi qui. L'anno scorso abbiamo lavorato molto sui principi di gioco e sulla mentalità, ora arriva la fase due: lavorare sui particolari e correggere i difetti. Apettiamo ancora qualche giocatore ma sono sicuro che avremo una squadra competitiva. Il Filadelfia? Può portare 7-8 punti in più, quelli che sono marcati l'anno scorso".