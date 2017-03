Il Filadelfia è ormai vicino alla rinascita: i lavori della ricostruzione della casa del Torino sono quasi ultimati e il prossimo 25 maggio potrebbe essere inaugurato. All'evento i tifosi granata non vorrebbero di certo mancare ma, come riporta l'edizione odierna de La Stampa, c'è un problema: il nuovo Filadelfia può contare al massimo 4.000 spettatori.

Circa un anno fa alla posa della prima pietra, un evento importante ma non paragonabile all'inaugurazione, erano presenti circa 20.000 tifosi del Torino: la Fondazione Filadelfia sta quindi pensando di organizzare vari eventi spalmati su più giorni per poter così accontentare il maggior numero di tifosi possibile.