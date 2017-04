Il CdA della Fondazione Filadelfia, riunitosi quest'oggi, ha ufficializzato le date dell'inaugurazione della casa del Torino: come vi avevamo anticipato, la "prima" sarà il 25 maggio mentre il giorno precedente ci sarà una preview per chi ha acquistato i seggiolini.

Questo il comunicato della Fondazione Filadelfia:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia si è riunito oggi, 13 aprile 2017, per approvare il programma per l'inaugurazione del Filadelfia. Il C.d.A. ha adeguato l'originario programma al fine di renderlo compatibile con le garanzie di sicurezza necessarie per l'evento e ha apprezzato la collaborazione ricevuta dalle autorità cittadine. L'inaugurazione è prevista per il giorno 25 maggio, con il taglio del nastro alle ore 10 e successiva apertura dei cancelli alle visite di tutti i tifosi e della cittadinanza che si protrarrà fino alle ore 20. Il 24 maggio ci sarà un'anteprima dedicata a quei tifosi che si sono impegnati nella ricostruzione del "Fila" acquistando uno dei seggiolini della tribuna".