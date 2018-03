"Ciao Davide". Con questo messaggio i tifosi del Torino hanno voluto ricordare Davide Astori prima della partita contro la Fiorentina. Mentre i giocatori delle due squadre effettuavano i consueti esercizi di riscaldamento, uno delegazione della curva Maratona è scesa sul terreno di gioco con uno striscione per ricordare l'ex capitano viola.



Mentre i tifosi della Maratona sfilavano omaggiando Astori, tutto lo stadio ha intonato cori in favore della Fiorentina e del suo ex capitano. Le due tifoserie sono unite da uno storico gemellaggio che dura da decenni: in una partita come questa non poteva mancare un segnale di vicinanza alla squadra e alla tifoseria viola