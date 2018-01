Per Donsah al Torino doveva essere il giorno dell'accordo, ma per ora non è così. Come riporta Sky Sport, nella giornata di oggi sono sorte delle complicazioni: il centrocampista, attualmente in forza al Bologna, non ha trovato l'intesa sull'ingaggio con il club granata. Per quanto riguarda le società, neanche quest'ultime sono riuscite a trovare un accordo totale al momento.