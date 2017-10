La pausa del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali, permetterà al Torino di scendere in campo al Filadelfia in un'amichevole contro una nobile decaduta del calcio italiano: il Casale. Giovedì pomeriggio la squadra di Mihajlovic affronterà i nerostellati allenati da una vecchia conoscenza granata: l'ex difensore e allenatore del Toro Ezio Rossi.



Il calcio d'inizio della partita sarà alle ore 15, l'ingresso dei tifosi sarà libero ma, per motivi di sicurezza, sarà aperta solo la tribuna coperta del Filadelfia che ha una capienza di 1996 spettatori. La partita contro il Casale sarà l'occasione per Sinisa Mihajlovic di provare nuove soluzioni in attacco per sopperire ad una eventuale lunga assenza di Andrea Belotti.