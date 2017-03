Questa mattina il Torino è tornato ad allenarsi alla Sisport ma Sinisa Mihajlovic, oltre ai vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali, non ha potuto contare neanche su due suoi difensori: Rossettini e Carlao.

L'italiano e il brasiliano non sono infatti al meglio delle condizione a causa di alcuni problemi muscolari, che non sembrano comunque destare particolari preoccupazioni: per questo motivo entrambi questa mattina hanno svolto un allenamento personalizzato.