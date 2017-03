Joe Hart, portiere del Torino in prestito dal Manchester City, ha parlato del suo futuro: ''In questo momento penso solo a finire al meglio la stagione; mi è davvero piaciuto far parte di questo club. Non sono preoccupato del futuro perché ho persone fidate che se ne occupano. Il mio lavoro è dare sempre il massimo ovunque io sia e il mio unico pensiero per la prossima stagione è giocare ad alti livelli''.