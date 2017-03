A Torino Joe Hart sta vivendo una stagione favolosa, e in Inghilterra si chiedono se il portiere possa riconquistarsi il posto al Manchester City. In un’intervista rilasciata alla Bbc, Hart ha dimostrato di non aver alcun rancore nei confronti dell'esclusione operata da Guardiola, ma in questo momento pensa solo al Torino: “Voglio giocare in un club che creda in me, e ora penso solo al Toro. Sul mio passaggio alla Serie A, non potrei che dire cose solo positive. Il Manchester City non è la mia priorità”.