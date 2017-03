Bagno di folla per il portiere del Torino, Joe Hart, che ha incontrato i tifosi granata a margine di un evento organizzato dallo sponsor Suzuki in uno dei Kappa Store della città di Torino. Entusiasmo dei tifosi per l'estremo difensore inglese, che ha anche rilasciato un'intervista ai media. “Abbiamo un tipo di gioco molto offensivo, sappiamo che possiamo migliorare, anche dal punto di vista difensivo. Ci lavoriamo tutti i giorni. Non c’è nulla che non mi piaccia: dai tifosi, all’allenatore, alla Serie A. Alla cultura del calcio italiano. Mi piace tutto“.

Nonostante sia un numero uno, il portiere non si pone limiti: “Io cerco di migliorare in tutto e sono concentrato sul Toro. Su quello che si può fare adesso, non sul futuro”, così commenta le voci di mercato.

Poi su Belotti? "Sì, è un calciatore di caratura internazionale. In questo momento Andrea deve concentrarsi sul miglioramento individuale. Non so dove andrà in futuro, adesso deve concentrarsi sul suo presente in granata e non pensare a quel che succederà domani“. Sulla stagione in generale: "Abbiamo iniziato molto bene, poi nelle ultime partite abbiamo perso qualche punto: ci restano delle partite per fare dei punti, qualsiasi sia la posizione finale, vuol dire che ce la saremo meritata“.

Torino-Inter sarà la prossima sfida di campionato: "L'Inter è una grande squadra, ci dovranno temere. Noi in casa siamo molto forti, abbiamo fatto bene: non sarà nemmeno per loro una partita facile“.



E sulla grande accoglienza dei tifosi, anche oggi in massa per poterlo vedere qualche istante, ha detto: "Accoglienza fantastica. Ne terrò conto per il futuro”. Poi, raggiunto l'esterno del negozio, parte il più classico dei cori granata, "Chi non salta bianconero è...". "Joe, jump!": e il portiere accenna a qualche saltello, per il delirio della folla.