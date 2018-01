Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella notte è arrivata la telefonata del ds Petrachi, intorno all'una: in seguito all'annuncio dell'esonero una delegazione dei giocatori guidati da Belotti, con Ljajic, Baselli e Niang, si è recata in hotel a testimoniare la propria vicinanza e ad abbracciare Mihajlovic, che lascia Torino in lacrime dopo un anno e mezzo, in seguito ad un derby di Coppa Italia dal sapore amaro.