Iago Falqué, esterno offensivo del Torino, in gol oggi contro il Cagliari, parla dopo la vittoria in Sardegna: "Queste sono partite difficili, siamo stati bravi a resistere nel primo tempo per poi sfruttare gli spazi nella ripresa. Ultimamente stavo facendo più assist che gol, è sempre bello tornare a gonfiare la rete. Il mister mi ha dato libertà di azione intorno a Belotti. Questa vittoria è importantissima, ci dà fiducia dopo un periodo difficile: ora non vogliamo fermarci".