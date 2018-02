Iago Falque commenta la sconfitta contro la Juventus nel derby: "C’è grande rammarico per aver perso una partita importante per noi come questa - riporta il sito ufficiale del Torino - Conoscevamo la loro forza e non abbiamo sbagliato atteggiamento fin dal primo minuto. Ci abbiamo provato, giocando la partita che avevamo preparato in settimana. È un peccato aver subito il loro gol, che ha significato la sconfitta, perché ce la siamo giocata alla pari. Dopo lo svantaggio non abbiamo perso fiducia e abbiamo provato per tutta la partita a segnare il gol del pareggio ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo lottato e corso per cercare di fare un regalo ai nostri tifosi ma davanti avevamo una squadra solida e forte fisicamente. Siamo comunque in un periodo positivo ed ora dobbiamo guardare avanti senza demoralizzarci. Manca ancora tanto alla fine del campionato ed il nostro obiettivo rimane l’Europa. Siamo nel gruppo che lotta per arrivarci e vogliamo rimanerci fino alla fine".