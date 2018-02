Iago Falqué, esterno offensivo del Torino, parla a Sky Sport: "Sampdoria? In classifica siamo lì, loro hanno cinque punti di vantaggio e il prossimo per noi sarà uno scontro diretto. Quest'anno sono cresciuto, faccio più assist e sono più in partita. Abbiamo diversi giocatori forti e dobbiamo dare di più. A nessuno piace stare in panchina, anche se ogni tanto ci sta vista la rosa a disposizione. Mazzarri sta lavorando molto sul piano mentale, su quello del gioco dico che lavoriamo da due settimane insieme e miglioreremo, sono sicuro".