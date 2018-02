Nove gol, cinque assist: sono questi i numeri di Iago Falque in campionato. Numeri che non fanno altro che evidenziare l'ottima stagione che lo spagnolo sta vivendo e che stanno inducendo i dirigenti del Torino a offrirgli il rinnovo del contratto. Un nuovo contratto che servirebbe anche ad allontanare le sirene di mercato dal numero 14 che, negli ultimi giorni, è finito nel mirino dell'Atalanta.



Per il momento non c'è stata nessuna offerta da parte della società bergamasca, solo una richiesta di informazioni che sembra essere legata al futuro di Alejandro Gomez. Atalanta e Torino torneranno probabilmente a parlare del futuro di Iago Falque in estate, quando sarà più chiaro il futuro del fantasista argentino.