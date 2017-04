Il derby della Mole è già pronto ad accendersi. Ci pensa Iago Falque a riscaldare gli animi, confessandosi in un'intervista a 360° a Cadena Ser: tra la sfida alla Juventus e gli elogi al compagno Belotti, spunta anche una stilettata per Allegri e la scuola italiana degli allenatori.



MIHAJLOVIC E I DIFENSIVISTI - "Il Torino è una squadra di qualità, con due vittorie in più potevamo lottare per l’Europa. Faremo il meglio in questo finale, sperimentando anche nuovi moduli. Abbiamo il derby con la Juventus, quindi dobbiamo stare concentrati fino in fondo. I bianconeri affronteranno il Monaco, speriamo si stanchino un po’. Da tempo non perdono allo Stadium e noi ci proveremo. Mihajlovic è un allenatore di valore, è il contrario dei difensivisti italiani: gli piace giocare all’attacco".



BELOTTI - "Vogliamo aiutarlo a conquistare il titolo di capocannoniere, che è importante. Ha fatto 25 gol in campionato, è titolare con l’Italia. E’ un vero animale del gol. In Italia non è facile segnare, qui è più complicato rispetto alla Spagna. Quello che sta facendo è merito suo e del gruppo, è forte fisicamente, sbaglia poco e la mette sempre dentro, vede la porta come pochi. E' pronto per una grande. Ha una clausola alta, ma questa è una formula usata anche per mettere pressione".



DERBY DI MADRID - ​"Real-Atletico in Champions League? Non c’è una favorita secondo me".



JUVENTUS - "La Juve è competitiva al massimo, per il Monaco sarà difficile. Il mio ex compagno alla Roma Pjanic è migliorato anche difensivamente, a Torino ha compiuto il salto di qualità in una squadra che vince sempre. E’ tra i migliori centrocampisti al mondo secondo la mia opinione. Bonucci l'ho visto contro il Barça ed è un difensore top. E’ ad un livello altissimo, anche da un punto di vista offensivo. Ha un’accelerazione incredibile, ha personalità, gioca la palla, difende, conclude".



ESTERNI SPAGNOLI - "A livello di condizione, mi sento bene. Ma nel mio ruolo anche Deulofeu e Callejon stanno andando al massimo in Italia. La posizione è la stessa e c’è concorrenza per ottenere la maglia della Spagna. E' molto complicato".