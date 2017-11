Iago Falque, esterno offensivo del Torino, in gol ieri contro l'Inter, parla a Onda Cero: ""Il traguardo del Torino è finire tra i primi sette. Contiamo che il settimo posto dia accesso all’Europa e siamo li. Abbiamo la squadra per lottare. Lavoriamo su questo. Per me la Roma fu una opportunità persa, a causa della sorte avversa e anche per colpa mia. Si deve fare autocritica sempre. Poi il Torino mi chiamó ed ebbi fortuna perchè qua ho trovato il mio posto. Sto molto bene a Torino, sono molto contento di quella decisione. Andare a Superga ogni anno è molto bello. Ho vissuto anche la rinascita del Filadelfia ed è stato qualcosa di storico. I tifosi sono molto attaccati al Grande Torino, speriamo che ci aiuti per il futuro"