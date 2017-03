Iago Falqué, esterno offensivo del Torino, intervistato da la Gazzetta dello Sport, parla, tra le altre cose, del suo futuro: "Il calcio ti mette dove meriti. Io qui ho trovato la mia dimensione e dopo una carriera un po’ complicata, una squadra diversa ogni anno, ora vorrei fermarmi al Torino. E se vedo il Barcellona in tv non mi viene da pensare che avrei potuto essere lì. Luis Enrique mi disse che nel Barça B non c’era spazio per me, così parlai con altri club. Dopo un mese ci ripensò, ma a quel punto avevo deciso di cercare fortuna alla Juve".