Prosegue la trattativa tra Torino e Bologna per il passaggio in granata del centrocampista Godfred Donsah. Il mediano da tempo è nel mirino della squadra piemontese, che già lo scorso gennaio aveva provato ad acquistarlo ma le richieste economiche degli emiliani erano state ritenute esagerate. Ora il presidente Cairo è tornato alla carica per cercare di mettere a disposizione il giovane calciatore ghanese (classe 1996) di Sinisa Mihajlovic: la distanza tra la domanda e l'offerta resta però ampia.



Per lasciar partire Donsah, infatti, il Bologna vorrebbe 8 milioni di euro, il Torino invece finora si è detto disponibile a pagare un massimo di 5 milioni. Le trattative, quindi, proseguiranno ancora nelle prossime settimane, anche per lo stesso calciatore ha pubblicamente manifestato la propria intenzione di cambiare squadra.