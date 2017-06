Sta per terminare il prestito di Salvador Ichazo al Danubio ma la sua avventura in Uruguay potrebbe continuare: proprio il Danubio, infatti, sta pensando di riscattare il portiere che non rientra più nei piani del Torino.

Il prezzo richiesto dalla società granata per il cartellino dell'estremo difensore è 1 milione di euro, ovvero la stessa cifra spesa da Cairo due anni fa per acquistarlo a titolo definitivo.