Intervistato da ReteSport, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato anche di Daniele Baselli, accostato nelle ultime settimane alla Roma: "No, smentisco. Non ci sono trattative e abbiamo intenzione di trattenerlo a Torino almeno un altro anno. Iturbe e Castan? Tornano in giallorosso, non ci hanno convinto".