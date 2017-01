Andrea Belotti, attaccante del Torino, è protagonista di una grande stagione: 16 gol in 21 partite e la sensazione di poter fare male in qualsiasi momento. Protetto da una clausola da 100 milioni di euro, le sue parole nel post partita con il Milan, mosse dalla delusione di un pareggio beffa, preoccupano il mondo granata: "Il futuro è incerto - riporta La Stampa - e nessuno sa quello che può accadere, ma la qualificazione in Europa potrebbe anche incidere". Senza Europa League, il Gallo può volare via.



Dalla Premier alla Serie A, tanti sono i club interessati al numero 9 granata: l'asta, in estate, è pronta ad aprirsi.