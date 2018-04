Tra le varie questioni che in casa Torino dovranno essere risolte nelle prossime settimane c'è anche quella riguardante Vanja Milinkovic-Savic. Il giovane portiere serbo, fratello minore del centrocampista della Lazio, quest'anno non ha mai trovato spazio in campionato, le uniche sue apparizioni sono state infatti in Coppa Italia: in granata è il vice di Salvatore Sirigu e anche nel prossimo campionato non sembra destinato a scalare le gerarchie e a diventare il titolare tra i pali.



Per questo motivo a fine stagione Milinkovic-Savic potrebbe essere ceduto in prestito: il Torino è ora alla ricerca di una squadra dove l'estremo difensore possa giocare con continuità e proseguire così il proprio percorso di crescita.