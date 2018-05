Non è ancora chiaro in quale squadra giocherà M'Baye Niang nella prossima stagione è sempre meno probabile che il suo futuro sia al Torino. L'attaccante senegalese in questa stagione non ha certamente reso secondo le aspettative, anzi, è uno dei giocatori che più hanno deluso e per questo a fine stagione con ogni probabilità lascerà la squadra granata. Senza considerare che anche il suo rapporto con la piazza è tutt'altro che buono.



Il suo procuratore, Mino Raiola, vorrebbe portare Niang nel campionato francese, dove già in passato era riuscito a imporsi: prima, da giovanissimo, con la maglia del Caen, poi con quella del Montpellier. Tra le società interessate all'attaccante c'è il Nizza.