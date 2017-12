Ufficialmente la sessione invernale di calciomercato prenderà il via a gennaio ma, in realtà, è già iniziate. Le varie squadre da tempo hanno cominciato le varie trattative e il Torino non è da meno. Secondo quanto riportato da Toro News, la società granata avrebbe addirittura già trovato l'accordo per la cessione di un attaccante: Manuel De Luca.



L'ex Primavera è a un passo dal Renate, formazione che milita nel campionato di serie C. De Luca si trasferirebbe al club lombardo con la formula del prestito secco. Quella dell'ex Primavera, quest'anno aggregato alla Prima squadra ma che finora non ha collezionato neanche un minuto di gioco in serie A, sarebbe la seconda operazione in uscita del Torino a gennaio: la prima è il rientro anticipato a Roma di Umar Sadiq.