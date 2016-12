Oltre che a pensare a come rinforzare la squadra di Mihajlovic, nella sessione di mercato che ufficialmente prenderà il via il prossimo 2 gennaio, i dirigenti del Torino dovranno pensare a trovare una sistemazione a diversi giocatori che nelle squadre in cui al momento sono in prestito non stanno trovando spazio. Tra questi c'è anche il portiere Salvador Ichazo.

L'estremo difensore uruguaiano è attualmente al Bari ma è costretto al ruolo di vice Micai, i dirigenti granata gli stanno quindi cercando una nuova sistemazione. Il Trapani, che nelle scorse settimane aveva fatto un sondaggio proprio per Ichazo, si è ora defilato, decidendo di puntare su un altro portiere di proprietà del Torino: Alfred Gomis.