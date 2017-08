Il futuro di Lucas Boyé: l'attaccante argentino del Torino, al momento fermo a causa di un problema al ginocchio ma ormai sempre più vicino al pieno recupero, è infatti nel mirino dell'Hellas Verona. Il club veneto già a fine luglio aveva fatto un sondaggio per avere il calciatore classe 1996 e ora è tornato alla carica.



In granata, specialmente se l'affare Niang dovesse effettivamente concretizzarsi, in questa stagione Boyé rischierebbe di avere poco spazio, motivo per il quale il Torino in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe decidere di assecondare la richiesta del Verona. Prima di portare avanti l'affare, però, il presidente Urbano Cairo vuole far arrivare alla corte di Sinisa Mihajlovic un altro giocatore.