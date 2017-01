Il Torino non si muoverà sul mercato per cercare un nuovo terzino sinistro che possa sostituire Barreca nel caso ce ne fosse bisogno. La società granata sembra infatti intenzionato a puntare su Danilo Avelar, problemi al ginocchio permettendo.

La conferma arriva direttamente da Sinisa Mihajlovic. "Avelar? Sta recuperando, lo vedo bene ma non è ancora pronto per giocare. Se continua così sicuramente lo riportiamo in lista perché è un giocatore importante. Ora però non è ancora pronto, vorrei fargli giocare ancora qualche partita con la Primavera" ha dichiarato l'allenatore granata prima di Sassuolo-Torino. Nel frattempo il terzino brasiliano è stato inserito nella lista provvisoria dei 25 giocatori iscrivibili al campionato al posto dell'infortunato Molinaro e domenica era in panchina durante la gara del Mapei Stadium.