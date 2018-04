C'è un giocatore sul quale i riflettori del Grande Torino saranno puntati domani, quando alle 12.30 si affronteranno Torino e Inter: Danilo D'Ambrosio. Il terzino non solo è un ex della partita, ma è anche uno dei giocatori che Walter Mazzarri vorrebbe come rinforzo per la propria squadra nella prossima stagione.



La partita di domani tra Torino e Inter potrà quindi essere anche l'occasione per i dirigenti delle due società di intavolare i primi discorsi riguardanti il terzino e capire se ci possono essere i margini per aprire in futuro una vera e propria trattativa.